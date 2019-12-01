Confirma el Comando Sur de EU dos personas fallecidas, tras atacar embarcación en el Pacífico oriental

Confirma el Comando Sur de EU dos personas fallecidas, tras atacar embarcación en el Pacífico oriental
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 21:45:55
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Washington, Estados Unidos, a 13 de abril de 2026.- Las operaciones militares de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Pacífico oriental continúan generando polémica, luego de que este lunes se confirmara la muerte de dos personas durante un nuevo ataque, en el marco de una estrategia que acumula al menos 170 víctimas.

De acuerdo con información difundida por el Comando Sur, la acción se dirigió contra una lancha que presuntamente transitaba por rutas utilizadas para actividades ilícitas en alta mar. La instancia militar aseguró que la embarcación estaba vinculada con el tráfico de drogas y que estas intervenciones forman parte de una serie de más de 50 operativos similares en la región.

Esta política impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido cuestionada debido a la falta de evidencia pública que confirme la participación de las embarcaciones atacadas en actividades de narcotráfico.

En este contexto, especialistas en derecho internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, al considerar que algunos de los objetivos no representarían una amenaza inminente para la seguridad estadounidense, lo que ha intensificado el debate sobre la legalidad y los alcances de esta estrategia militar.

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