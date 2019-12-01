Confirma Donald Trump ataques EU contra campamentos del grupo ISIS en Nigeria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 21:56:37

Washington, Estados Unidos, a 25 de diciembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que lanzó un ataque en contra de campamentos del grupo terrorista ISIS en Nigeria.

“Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria”, expresó Trump a través de su red Truth Social.

Asimismo el mandatario estadounidense indicó que “Previamente les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo”.

Según lo detallado por el líder republicano, los bombardeos fueron realizados por el Departamento de Guerra y llos calificó como ataque perfectos.

"El presidente fue claro el mes pasado: el asesinato de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar. @DeptofWar Siempre está listo, como lo descubrió ISIS esta noche, en Navidad. Más por venir… Agradecidos por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano. ¡Feliz Navidad!”, publicó el secretario de Guerra, Pete Hegseth en X.