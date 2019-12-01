Confiesa crimen que conmocionó a Texas: conductor de paquetería privó de la vida a niña tras secuestrarla

Confiesa crimen que conmocionó a Texas: conductor de paquetería privó de la vida a niña tras secuestrarla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 07:54:21
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Texas, Estados Unidos, 8 de abril del 2026.- Un exconductor de la empresa de paquetería FedEx reconoció ser culpable del secuestro y asesinato de Athena Strand, una niña de apenas siete años de edad, crimen ocurrido en Paradise, Texas.

El acusado, Tanner Horner, de 31 años, se declaró culpable ante las autoridades de los cargos de secuestro y asesinato capital, por lo que ahora será un jurado quien determine si enfrenta cadena perpetua o la pena de muerte.

De acuerdo con la investigación, el hombre llegó al domicilio de la familia para realizar la entrega de un paquete navideño en el año 2022.

Posteriormente, afirmó haber golpeado de manera accidental a la menor con su camioneta de reparto cuando se retiraba del lugar.

Según su declaración, la niña no parecía tener heridas graves, pero el conductor aseguró que entró en pánico tras el incidente.

Sin embargo, una imagen obtenida de la cámara instalada en el vehículo muestra a la menor dentro de la unidad, de pie detrás del asiento del conductor, lo que para los fiscales contradice la versión de un accidente inmediato.

Las autoridades señalaron que, de acuerdo con su propia confesión, el hombre subió a la niña a la camioneta y posteriormente la estranguló, temiendo que contara lo ocurrido.

El cuerpo de Athena fue encontrado dos días después, a unos 14 kilómetros de su domicilio. El caso ha generado fuerte conmoción en la comunidad, mientras el proceso judicial continúa para determinar la sentencia que recibirá el responsable.

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