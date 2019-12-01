Conductor choca contra una veterinaria y provoca una explosión en Carolina del Norte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 21:13:20

Wilmington, Carolina del Norte, a 19 de agosto de 2025.- Un hombre provocó la explosión de una clínica veterinaria, después de que se impactara contra un edificio y rompiera una tubería de de gas natural en Wilmington.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes, alrededor de las 11:30 horas, cuando el conductor se salió de la carretera y chocó contra la fachada de Eastern Carolina Veterinary Referral, la cual, se encontraba en remodelación.

Tras el golpe, una línea de gas se rompió, lo que provocó minutos después una explosión, en la que resultaron heridos tres bomberos, uno de ellos con quemaduras graves.

Debido a que la clínica se encontraba en proceso de remodelación, no había personas al interior del inmueble al momento del incidente.

El Departamento de Bomberos de Wilmington (WFD), dio a conocer que tres de sus elementos resultaron heridos mientras estaban atendiendo la emergencia. Dos de los fueron atendidos en el sito, ya que sus lesiones fueron leves, pero otro más tuvo que ser llevado a un hospital, porque resultó con heridas graves en sus manos.

“Estamos agradecidos de que no hubiera víctimas civiles y de que nuestros bomberos se encuentren fuera de peligro vital. Este tipo de emergencias son extremadamente peligrosas debido al riesgo de fuga de gas”, expresó el jefe de bomberos de Wilmington, Steve Mason, en conferencia de prensa.

Tras el choque, el conductor se dio a la fuga, pero fue alcanzado por la policía.

Hasta el momento no ha sido revelada su identidad, tampoco si se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia ilícita cuando ocurrió el accidente.

“Estamos evaluando todas las circunstancias que rodean este incidente, incluyendo si hubo imprudencia o intoxicación. Lo que está claro es que pudo haberse evitado y puso en riesgo muchas vidas”, declaró un portavoz de la policía local.

Asimismo, indicaron que la policía de Wilmington continuará con las investigaciones para determinar la causa del choque y las responsabilidades penales del conductor.

Mientras que el edificio donde se encuentra la veterinaria permanecerá cerrado, debido a que se realizarán peritajes, además de que sufrió graves daños estructurales.

Cuando se concluyan los peritajes, el edificio de la clínica veterinaria será demolido parcialmente, con la finalidad de evitar derrumbes y la reapertura que estaba programada para el próximo 15 de septiembre, queda suspendida indefinidamente.