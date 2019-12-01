Condenan a 5 años de prisión a expresidente francés por financiamiento ilegal de campaña en 2007

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 07:47:07

París, Francia, a 25 de septiembre 2025.- El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue condenado a cinco años de cárcel por asociación de malhechores con el fin de obtener financiación del régimen libio de Muamar Gadafi para su campaña de 2007, la cual ganó.

Un tribunal parisino ordenó al ex mandatario francés que se presente en los próximos días ante la Fiscalía para hacer efectiva la condena y su ingreso en la cárcel.

El ex jefe de Estado podrá solicitar la libertad condicional, bajo el argumento de que es mayor de 70 años; sin embargo, deberá pasar tiempo en prisión mientras se analiza su recurso.

Cabe señalar que se trata de la tercera condena a cárcel contra el expresidente francés, pero la primera que puede conducirle a prisión, puesto que las otras dos incluían la posibilidad de cumplirla en arresto domiciliario.

De acuerdo con la sentencia, Nicolas Sarkozy formó en 2005 una trama con sus dos estrechos colaboradores, Claude Guéant y Brice Hortefeux, que, junto al intermediario Ziad Takieddine, establecieron una red para recibir dinero de Libia con el que financiar la campaña de 2007.