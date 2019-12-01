Concluye EU nueva ofensiva militar contra objetivos estratégicos en Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 22:31:45

Washington, Estados Unidos, a 13 de julio de 2026.- El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) dio por terminada la más reciente operación militar contra Irán, una ofensiva que se prolongó durante cinco horas y estuvo dirigida a instalaciones consideradas estratégicas para la capacidad defensiva y marítima de ese país.

De acuerdo con el mando militar estadounidense, la última fase de los ataques finalizó a las 22:15 horas del este de Estados Unidos (20:15 horas del centro de México). Durante la operación fueron atacados objetivos militares ubicados en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas.

Centcom explicó que las acciones tuvieron como finalidad reducir la capacidad de Irán para llevar a cabo ataques contra el transporte marítimo comercial en la región.

Para ello, las fuerzas estadounidenses utilizaron municiones de precisión contra sistemas de defensa costera, bases de misiles, infraestructura para drones y otras capacidades marítimas iraníes.

El comando también informó que más de 50 mil elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos continúan desplegados en Medio Oriente como parte de su presencia militar en la zona.

"Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes, letales y preparadas", señaló el Centcom al reiterar que mantiene capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad en la región.