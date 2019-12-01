Comunidad internacional reacciona a ataque militar de EEUU en Venezuela y captura de Maduro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 08:17:09

Ciudad de México, a 3 de enero 2026.- Luego de que Estados Unidos invadiera y atacara a Venezuela y capturara a su presidente, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, líderes mundiales reaccionaron a la situación y pidieron que se respete el derecho internacional.

En ese sentido, el primer ministro del Reino Unidos, Keir Starmer afirmó este sábado que todos los países deberían "respetar el derecho internacional".

"Quiero establecer primero los hechos, quiero hablar con el presidente Trump, quiero hablar con los aliados", declaró el dirigente.

"Puedo afirmar con total claridad que no hemos participado en ello. Y, como saben, siempre digo y creo que todos debemos respetar el derecho internacional", añadió.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, mostró su preocupación por la situación en Venezuela

"Observamos la situación en Venezuela con mucha atención y seguimos las últimas noticias con mucha preocupación", señalaron a EFE fuentes de la Cancillería alemana.

Mientras tanto, Rusia exigió una aclaración "inmediata" sobre el paradero del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y se mostró "extremadamente" alarmada por los informes de que Estados Unidos lo sacó "por la fuerza" del país.

A su vez, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva calificó los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, anunciada por Donald Trump, como una "afrenta gravísima" a su soberanía.

Igualmente, el gobierno de México condenó el ataque de Estados Unidos a Venezuela y advirtió que cualquier "acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional".

En Sudamérica, Bolivia expresó su apoyo al "pueblo venezolano" en lo que consideró el inicio de un camino de "recuperación de su democracia" y consideró "ineludible" que haya una "transición democrática real" en ese país.

Por último, China recomendó a sus ciudadanos evitar viajes a Venezuela ante el "significativo aumento de los riesgos de seguridad" tras los ataques militares lanzados por Estados Unidos contra ese país, según un aviso difundido por el Ministerio de Exteriores y la embajada china en Caracas.