Comparte por error administración de Trump planes bélicos en Yemen a un periodista

Washington, Estados Unidos, a 24 de marzo de 2025.- Por error, la administración de Donald Trump compartió información a un periodista sobe los ataque contra los rebeldes hutíes en Yemen.

Así lo dio a conocer el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Brian Hughes, quien confirmó que por error se incluyó al periodista del medio The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a un grupo privado de mensajería en el que miembros del Ejecutivo debatían sobre los ataques contra los hutíes.

Goldberg hizo pública su historia este lunes en un artículo titulado ‘La Administración de Trump accidentalmente me envió sus planes de guerra’ y en este explicaba que a principios de marzo una cuenta que tenía el nombre del asesor de seguridad de la Casa Blanca, Mike Waltz, lo había incluido en una conversación de la aplicación Signal.

Tras hacerse pública la historia de Goldberg, Trump aseguró que no tenía conocimiento del artículo publicado por The Atlantic y desestimó los cuestionamientos de la presa sobre el tema.

“No sé nada al respecto. No soy un gran fan del Atlantic. Para mí es una revista que va a desaparecer. Creo que no es una gran revista. Pero no sé nada de ella”, declaró.