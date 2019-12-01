Comparecerá Maduro este lunes en un tribunal de Nueva York

Comparecerá Maduro este lunes en un tribunal de Nueva York
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 16:54:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Manhattan, Nueva York, a 4 de enero de 2026.- Este lunes al mediodía Nicolás Maduro comparecerá ante un juez en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York, donde se le notificarán formalmente los cargos en su contra.

El exmandatario venezolano enfrenta acusaciones de narcotráfico y terrorismo por parte de la justicia estadounidense, luego de haber sido detenido en Caracas por fuerzas de Estados Unidos. Tras su captura, fue trasladado a territorio estadounidense.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, quedaron recluidos en el Metropolitan Detention Center, ubicado en Brooklyn.

De acuerdo con la información, ambos fueron sacados de Venezuela en una operación militar ejecutada durante la noche del 2 de enero y la madrugada del 3 de enero.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Buscan tres embarcaciones que desaparecieron frente a las costas de Chiapas
Golpe de 470 millones al imperio de las tragamonedas en Michoacán: más de 3 mil 200 máquinas aseguradas por nexos con extorsión y lavado
Detienen en Morelia, Michoacán a presunto responsable de homicidio cometido en el Fraccionamiento Mesoamérica
Localizan cuerpo embolsado en Buenavista, Michoacán
Más información de la categoria
Aliados del chavismo cierran filas: México, Colombia, España y tres más alzan la voz contra acciones militares en Venezuela y advierten riesgo de escalada regional
Golpe de 470 millones al imperio de las tragamonedas en Michoacán: más de 3 mil 200 máquinas aseguradas por nexos con extorsión y lavado
Ultiman a individuo en comunidad de Morelia, Michoacán 
Gran parte de escoltas de Nicolás Maduro murieron durante "el secuestro" de Estados Unidos: Ejército venezolano
Comentarios