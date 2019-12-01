Comparecerá Maduro este lunes en un tribunal de Nueva York

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 16:54:56

Manhattan, Nueva York, a 4 de enero de 2026.- Este lunes al mediodía Nicolás Maduro comparecerá ante un juez en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York, donde se le notificarán formalmente los cargos en su contra.

El exmandatario venezolano enfrenta acusaciones de narcotráfico y terrorismo por parte de la justicia estadounidense, luego de haber sido detenido en Caracas por fuerzas de Estados Unidos. Tras su captura, fue trasladado a territorio estadounidense.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, quedaron recluidos en el Metropolitan Detention Center, ubicado en Brooklyn.

De acuerdo con la información, ambos fueron sacados de Venezuela en una operación militar ejecutada durante la noche del 2 de enero y la madrugada del 3 de enero.