Comparece Nick Reiner ante tribunal; se le acusa de dos cargos de homicidio por el fallecimiento de sus padres

Los Ángeles, California, a 18 de diciembre de 2025.- Nick Reiner, de 32 años, hijo del reconocido actor y director Rob Reiner, se presentó por primera vez ante un juez el miércoles, luego de ser acusado de dos cargos de homicidio en primer grado por el fallecimiento de sus padres. Durante esta audiencia inicial, el imputado se declaró no culpable, en un proceso que su defensa calificó como especialmente delicado y doloroso para la familia.

La comparecencia se realizó en un tribunal local, donde Reiner permaneció en una zona de custodia, separado por una mampara de cristal. Registros judiciales señalan que portaba grilletes y vestía una bata de seguridad utilizada en casos de alto riesgo para preveninción suicidio, como parte de los protocolos preventivos.

Durante la sesión, su participación fue mínima. Únicamente respondió de manera afirmativa cuando el juez le pidió confirmar la fecha de su próxima audiencia, después de que sus abogados solicitaran formalmente un aplazamiento del procedimiento. La petición fue aceptada y el juez fijó la siguiente comparecencia para el 7 de enero.

Al concluir la diligencia, Alan Jackson, abogado defensor de Nick Reiner, emitió una breve declaración ante los medios de comunicación. En ella, describió el caso como una tragedia que ha sacudido profundamente a la familia y advirtió que se trata de un proceso legal complejo y prolongado.

“El impacto para la familia Reiner ha sido devastador”, expresó el abogado, quien además pidió prudencia y respeto, solicitando que se permita al sistema judicial avanzar sin presiones externas ni juicios anticipados. Jackson evitó responder cuestionamientos adicionales y mantuvo una postura reservada.

Más tarde, Jake Reiner, hermano mayor de Nick, y Romy Reiner, la menor de los hermanos, difundieron un mensaje conjunto a través de un portavoz familiar. En el comunicado manifestaron el profundo dolor que atraviesan tras la muerte de sus padres.

“Resulta imposible expresar con palabras el sufrimiento que enfrentamos cada día”, señalaron. En el texto destacaron la relación cercana que mantenían con Rob y Michele Reiner, más allá de su notoriedad pública. “No solo eran nuestros padres, también eran nuestros mejores amigos”, expresaron.

Asimismo, agradecieron las numerosas muestras de apoyo recibidas por parte de personas cercanas y del público en general. En el mismo mensaje, pidieron respeto y discreción en el manejo del caso, exhortando a que las especulaciones se aborden con empatía y humanidad, y que sus padres sean recordados por la vida que construyeron y el cariño que brindaron.

Nick Reiner fue acusado formalmente el martes por la Fiscalía de Los Ángeles, que le imputa dos cargos de homicidio en primer grado, una de las figuras penales más graves en el sistema judicial de Estados Unidos. Las víctimas fueron identificadas como Rob Reiner, actor y director de 78 años, y su esposa, Michele Singer Reiner, de 68.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado información sobre el posible móvil, ni sobre las circunstancias específicas del fallecimiento, argumentando que las investigaciones continúan en curso. Aunque el caso ha generado amplia atención pública debido a la trayectoria de Rob Reiner en la industria del entretenimiento, tanto la Fiscalía como la defensa han insistido en que el proceso debe desarrollarse sin interferencias mediáticas.

Por ahora, Nick Reiner permanecerá bajo custodia mientras avanzan las diligencias legales. La audiencia programada para enero representará el siguiente paso formal en un caso que ha provocado conmoción tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública.