¿Cómo es el cónclave para elegir nuevo Papa?

Ciudad del Vaticano, a 21 de abril de 2025.- Una vez muerto el papa, se inician trámites para un nuevo cónclave que oficialice el nuevo obispo de Roma, máximo representante del catolicismo en el mundo. Este debe comenzar entre 15 y 20 días después de la muerte del Papa.

Luego se celebra una ceremonia dirigida por el Decano del Colegio de Cardenales, que da paso a los preparativos previos del camarlengo para el nuevo cónclave.

Esto significa que los cardenales electores se reúnen en la Capilla Sixtina para el cónclave luego de una misa especial. Los cardenales votan hasta cuatro veces al día, necesitando una mayoría de dos tercios para elegir al nuevo Papa.

Después de cada votación, desde el balcón de la Basílica de San Pedro una humareda blanca surca el cielo del Vaticano en caso de que haya consenso para el nuevo Papa, o es negra si todavía no hay elección. Si el humo es negro, significa que no ha habido la mayoría suficiente y no se ha llegado a una decisión.

Es un procedimiento que sigue prácticamente igual desde hace ocho siglos. En el cónclave papal se mantienen normas como que solo pueden votar cardenales menores de 80 años, que todos ellos deben ser, para sorpresa de nadie, hombres y católicos, o que solo se cambia la regla de mayoría de dos tercios a partir de la 34º votación.