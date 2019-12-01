Comienza la divulgación de expedientes relacionados con el caso de Jeffrey Epstein

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 21:37:50
Washington, Estados Unidos, a 19 de diciembre de 2025.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos, inició este viernes la divulgación de expedientes relacionados con Jeffrey Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales, a unas horas de que concluyera el plazo fijado por el Congreso para hacer públicos los documentos pendientes del caso.

Hasta el momento no se ha precisado la cantidad total de archivos, sin embargo, el fiscal federal adjunto Todd Blanche señaló en entrevista con Fox News Channel que la dependencia tenía previsto dar a conocer “cientos de miles” de documentos durante esta jornada, y que una cantidad similar se publicará de manera gradual en las próximas semanas.

Entre el material que fue liberado se incluyen fotografías, registros telefónicos, declaraciones ante un jurado investigador, así como algunos documentos que ya habían sido difundidos con anterioridad.

Se prevé que esta información permita conocer con mayor detalle las posibles relaciones del desacreditado financiero con figuras influyentes del ámbito empresarial, del espectáculo y de la política, entre ellas el presidente Donald Trump.

Blanche aclaró que los expedientes presentan secciones tachadas con el fin de resguardar la identidad y seguridad de las víctimas, y precisó que, hasta ahora, no se contempla la presentación de nuevos cargos, aunque las indagatorias continúan. “Por ahora no hay acusaciones adicionales, pero seguimos investigando”, puntualizó.

