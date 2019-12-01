Comienza juicio en EEUU contra cuñado de Nemesio Oseguera; está acusado de traficar toneladas de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 12:44:32
Washington D. C., Estados Unidos, a 26 de agosto 2025.- En estados Unidos comenzó el juicio en contra de Abigael González Valencia, por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas.

El hombre identificado como “El Cuini”, es señalado como uno de los cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y fue entregado en extradición a la Unión Americana el pasado 13 de agosto, junto con otros 25 líderes criminales.

González Valencia se presentó a un tribunal federal del Distrito de Columbia, donde la jueza Beryl Howell celebró la primera audiencia.

Durante el encuentro, el gobierno de Estados Unidos aseguró que cuenta con 76 mil documentos y un gran número de grabaciones en español con las que pretende probar la culpabilidad del acusado, de acuerdo con varios medios locales.

“El Cuini” está acusado de tres cargos, crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina y uso de armas de fuego.

Además, la Fiscalía de EEUU lo considera el cerebro detrás de todo el esquema financiero del CJNG y de haberlo financiado.

Cabe señalar que el líder criminal, Nemesio Oseguera Cervantes está casado con Rosalinda González Valencia, hermana del Abigael.

González Valencia fue el líder de Los Cuinis, una célula criminal que financió al CJNG y que traficó toneladas de cocaína más allá de las fronteras mexicanas. Fue detenido en 2015 en la ciudad de Puerto Vallarta.

