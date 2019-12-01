Comando Sur de EU vuelve a bombardear una lancha en el Pacífico Oriental; tres personas perdieron la vida

Washington, Estados Unidos, a 20 de febrero de 2026.- El Ejército de Estados Unidos llevó a cabo este viernes un bombardeo contra una lancha en el Pacífico oriental, la cual —según acusó— transportaba drogas con destino a territorio estadounidense, aunque no presentó pruebas. El ataque dejó un saldo de tres personas muertas, informó el Comando Sur de Estados Unidos a través de su cuenta en X.

“El 20 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas hombres murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, señaló.

De acuerdo con la información disponible, este nuevo operativo del Pentágono en aguas internacionales eleva a 43 el número de ataques registrados contra embarcaciones, así como a 148 las ejecuciones extrajudiciales documentadas desde que comenzó la campaña militar a inicios de septiembre de 2025.

Las autoridades no detallaron la ubicación exacta del incidente en el Pacífico. En el video difundido en redes sociales se observa a la lancha desplazándose sobre el mar momentos antes de ser impactada por los proyectiles.