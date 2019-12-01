Colombia moviliza militares a la frontera con Venezuela tras ataque de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 13:48:32

Bogotá, Colombia, a 3 de enero 2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la movilización de militares a la frontera de su país con Venezuela, luego del operativo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con el que capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Además, el mandatario colombiano calificó las acciones de Washington como una "agresión a la soberanía" de América Latina y dijo que tendrán como consecuencia una crisis humanitaria.

Igualmente, en un mensaje en su cuenta oficial de X, el líder colombiano propuso que la situación se resuelva a través del diálogo.

Asimismo, en la previa, el presidente Petro solicitó una reunión "de inmediato" de la OEA y la ONU para "establecer la legalidad internacional de la agresión" de Estados Unidos.

Colombia tiene este año una banca como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, por lo que pidió que ese organismo sea convocado.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la fuerza pública activó "todas las capacidades" para evitar "cualquier intento de ataque terrorista" en la frontera por parte de agrupaciones ilegales.