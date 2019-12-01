Claudia Sheinbaum confirma su visita a Querétaro

Claudia Sheinbaum confirma su visita a Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 12:27:59
Querétaro, Queretaro, a 3 de febrero 2026.- Durante la conferencia de prensa de la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó su visita al estado de Querétaro el próximo jueves 5 de febrero por el CIX aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Además, la rueda de prensa también tendrá lugar en la 17va. Zona Militar en la capital queretana.

Indicó que el discurso para el mensaje político que dará el próximo 5 de febrero tendrá lugar en el Teatro de la República. Estará enfocado en destacar las principales 
transformaciones del país y las reformas impulsadas por su administración, en donde subrayó la soberanía, los derechos sociales y los derechos de los pueblos indígenas.

Resaltó que, por primera vez en la historia moderna de México, tres mujeres serán las que encabezan el acto en el Teatro de la República: ella, al frente del ejecutivo, la presidenta del Senado y la presidenta de la Cámara de Diputados.

“Las grandes cartas magna de los años 1824, 1857 y 1917 fueron producto de tres transformaciones de la independencia, las leyes de reforma y la revolución mexicana. En el caso de la primera Constitución, una nación soberana tras la independencia; en 1857, una nación republicana con la separación iglesia-Estado y las garantías individuales, mientras que en 1917, el tercer caso, Grande de derechos sociales y laborales, reconocidos por la lucha de revolución, los recursos naturales de la nación y el sufragio efectivo, así como en la no reelección, que es democracia”, precisó.

 

 

 

Fotografía de Gustavo Trejo

Noventa Grados
