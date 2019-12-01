Cierre de Gobierno de Trump se convierte en el más largo en la historia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 08:58:45

Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de noviembre 2025.- Con un total de 36 días al corte del 5 de noviembre de 2025, el cierre de Gobierno de Estados Unidos en la presente administración de Donald Trump se convirtió oficialmente en el más largo en la historia del país.

Lo anterior significa que más de 42 millones de personas han dejado de recibir ayudas para la compra de alimentos del programa SNAP

De igual forma, continúan las ausencias de los controladores aéreos, obligados a trabajar sin sueldo, lo que ha causado retrasos y cancelaciones de vuelos en aeropuertos de toda la nación.

“El obstruccionismo de los demócratas batirá el récord del cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos”, dijo en la previa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Cabe mencionar que tanto republicanos como demócratas se culpan entre sí por la paralización, extendida después de que fallara en el Senado una medida de los conservadores para financiar temporalmente el Gobierno mientras continúan las negociaciones.

La oposición condiciona su apoyo a la aprobación de más subsidios al programa sanitario Obamacare, mientras que la mayoría republicana en el Congreso los acusa de querer beneficiar a indocumentados.

“El cierre es producto de la intransigencia del presidente, que se niega a negociar un presupuesto equilibrado y justo”, afirmó el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.