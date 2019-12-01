Ciclón Isaías deja daños y cuatro personas sin vida en Estados Unidos

Ciclón Isaías deja daños y cuatro personas sin vida en Estados Unidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 17:35:48
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Florida, Estados Unidos, 10 de octubre de 2026.- El paso del ciclón Isaías por el sureste de Estados Unidos dejó daños en hoteles, edificios y viviendas, además de cortes de electricidad y al menos cuatro personas fallecidas, mientras las autoridades mantienen la alerta por posibles inundaciones.

La tormenta tocó tierra el viernes cerca de Destin, Florida, como huracán categoría 2. Durante la noche perdió fuerza y fue clasificada como ciclón postropical; sin embargo, continuó provocando fuertes vientos y lluvias en distintas zonas.

Entre los daños reportados se encuentra el desprendimiento del techo de un hotel en Pensacola, afectaciones en el aeropuerto de esa ciudad y daños en la fachada de un edificio en Panama City Beach. También se reportó la caída de un cobertizo para botes en Destin.

Las autoridades informaron que al menos cuatro personas murieron a causa de la tormenta, aunque la información disponible señala que dos de ellas fallecieron cuando árboles cayeron sobre viviendas en Florida y Alabama. Además, cerca de 700 mil usuarios permanecían sin electricidad al mediodía del sábado.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que el peligro no ha terminado, pues las inundaciones pueden presentarse incluso uno o dos días después del paso de la tormenta. Los pronósticos también alertaron sobre lluvias intensas y la posible formación de tornados en distintas zonas del sureste del país.

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