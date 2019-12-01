Autor: Redacción / Imagen ilustrativa / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 22:59:26

Bruselas, Bélgica, 19 de noviembre de 2026.- La Comisión Europea confirmó que fue víctima de un ciberataque que involucró herramientas de inteligencia artificial (IA) y afectó algunos de sus sistemas internos, lo que provocó la suspensión temporal de varios servicios digitales.

El portavoz de la institución, Thomas Regnier, informó que el incidente fue detectado el pasado 22 de octubre. Entre las plataformas afectadas se encuentra Sysper, utilizada por los trabajadores para consultar recibos de nómina, solicitar vacaciones y registrar jornadas laborales, así como MyPMO, que gestiona reembolsos médicos.

Ante la situación, la institución desactivó temporalmente algunos servicios como medida preventiva, aunque la mayoría ya fueron restablecidos. Las autoridades continúan investigando si los atacantes lograron acceder a información personal de los trabajadores.

Hasta el momento, la Comisión Europea no ha identificado a los responsables del ciberataque ni ha confirmado una filtración generalizada de datos. La investigación continúa para determinar el alcance del incidente.