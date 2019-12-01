Choque frontal de trenes en Perú deja al menos un muerto y 30 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 11:20:42

Cusco, Perú, a 31 de diciembre 2025.- Al menos una persona perdió la vida y 30 más resultaron heridas en un choque frontal entre trenes en la vía a Machu Picchu, ubicada en la región andina de Cusco, Perú.

De acuerdo con información de la Policía Nacional de Perú (PNP), el fallecido fue identificado como Roberto Cárdenas Loay, quien según medios locales era el maquinista de uno de los trenes accidentados.

Además, a través de un comunicado las autoridades indicaron que los heridos fueron evacuados a clínicas y hospitales cercanos, con el apoyo de unidades especializadas de la policía.

Por su parte, la empresa Ferrocarril Transandino (FTSA), concesionaria de la vía férrea, la colisión se produjo en torno a las 13:20 horas tiempo local a la altura del kilómetro 94.4, a su paso por el Pampacahua, un sector de difícil acceso donde únicamente pasan los rieles en paralelo al río Vilcanota, en la región de Cusco.

Además, se dio a conocer que al menos una de las unidades transportaba turistas, tanto nacionales como extranjeros, entre ellos brasileños.

El choque ocurrió entre trenes de Peru Rail y de Inca Rail, las dos únicas compañías ferroviarias que operan la vía concesionada a la empresa Ferrocarril Transandino.