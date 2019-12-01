Choque entre dos helicópteros en Nueva Jersey, deja una persona fallecida y una más herida de gravedad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 17:42:51

Nueva Jersey, Estados Unidos, a 28 de diciembre de 2025.- Un choque entre dos helicópteros ocurrido en el aire sobre Nueva Jersey, dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente lesionada, de acuerdo a información de autoridades federales.

El jefe de policía de Hammonton, Kevin Friel, informó que los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir el aviso de un accidente aéreo alrededor de las 11:25 de la mañana de este domingo. Al arribar, elementos policiales y bomberos lograron sofocar el incendio que consumía una de las aeronaves.

La Administración Federal de Aviación (FAA) detalló que el percance se trató de una colisión aérea entre un helicóptero Enstrom F-28A y un Enstrom 280C, ocurrida en las inmediaciones del Aeropuerto Municipal de Hammonton. En cada aparato viajaba únicamente el piloto.

Como consecuencia del impacto, uno de los tripulantes perdió la vida, mientras que el otro fue trasladado de urgencia a un hospital cercano con lesiones consideradas de gravedad. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a uno de los helicópteros descendiendo de forma descontrolada antes de estrellarse.

Finalmente, Friel señaló que tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ya fueron notificadas y se encargarán de las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.