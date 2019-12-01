Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 22:46:28

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2026.- La disputa entre China y Estados Unidos por el tráfico de drogas sintéticas volvió a escalar, luego de que la representación diplomática china en México rechazara los señalamientos de Washington sobre el origen de los precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo y responsabilizara a las propias autoridades estadounidenses por la crisis de consumo que enfrenta ese país.

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, la Embajada de China acusó a su homóloga estadounidense de lanzar afirmaciones difamatorias y sostuvo que el problema del fentanilo tiene su origen en las deficiencias regulatorias de Estados Unidos y el abuso de medicamentos.

La respuesta se produjo después de que la Embajada de Estados Unidos en México afirmara que los principales ingredientes utilizados para elaborar esta droga proceden de China. Según la representación diplomática, empresas establecidas en territorio chino figuran entre las principales fuentes de los precursores químicos que terminan en manos de organizaciones criminales.

Washington también señaló que, aunque muchas de estas sustancias tienen aplicaciones industriales legítimas, pueden desviarse para la fabricación de drogas sintéticas como el fentanilo.

Ante estos señalamientos, el gobierno chino sostuvo que ni su país ni México son responsables de la crisis que enfrenta Estados Unidos y defendió los mecanismos de colaboración que mantiene con las autoridades mexicanas para supervisar el comercio de precursores químicos.

Asimismo, aseguró que ambas naciones establecieron un grupo de trabajo especializado en esta materia, mediante el cual han desarrollado acciones de cooperación que calificó como fructíferas.

La representación asiática también defendió sus controles sobre sustancias relacionadas con el fentanilo y afirmó que su país mantiene uno de los sistemas de regulación más estrictos a nivel internacional, al señalar que las cantidades de esta droga aseguradas anualmente en su territorio se miden en gramos.

Finalmente, China exhortó a la Embajada estadounidense a dejar de realizar acusaciones y concentrar sus esfuerzos en la cooperación para atender el problema de las drogas.

El intercambio de declaraciones ocurre en medio de las tensiones diplomáticas entre ambas potencias y durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo encuentros con sus homólogos de China y Estados Unidos.