China rechaza presunta injerencia en elecciones de 2020 en EEEUU: "son invenciones", asegura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 07:58:48

Beijing, China, a 17 de julio 2026.- El gobierno de China calificó de "puras invenciones”, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con las que aseguró que Pekín pudo haber tenido injerencia en las elecciones presidenciales del 2020, las cuales perdió contra el demócrata Joe Biden.

Durante un discurso en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense mencionó, sin pruebas, que el gigante asiático robó 220 millones de archivos de votantes y sugirió que Venezuela podría manipular las máquinas de votación utilizadas en territorio estadounidense.

Por lo anterior, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, emitió una declaración en la que rechazó las palabras del mandatario estadounidense.

“Son puras invenciones y calumnias maliciosas que desde hace mucho tiempo se ha demostrado que carecen de fundamento", respondió el funcionario asiático.

Igualmente, recalcó que "China no tiene ningún interés en las elecciones estadounidenses y nunca ha interferido en ellas", al insistir en la postura oficial del gobierno de Pekín sobre este tema.