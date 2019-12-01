China asegura que "apoyará con firmeza a Cuba" ante bloqueo de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 14:51:25

Pekín, China, a 15 de abril 2026.- El gobierno de China aseguró que “apoyará con firmeza” a Cuba, ante el bloqueo establecido por Estados Unidos en contra de la isla caribeña.

"China se opone firmemente a la diplomacia coercitiva y apoyará con firmeza a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y en su oposición a la injerencia extranjera", declaró el portavoz Guo Jiakun en una rueda de prensa.

Lo anterior lo comentó el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático, luego de que el presidente del país caribeño, Miguel Díaz-Canel, lanzó un llamado a Washington para abordar el diálogo.

Cabe señalar que China y Cuba son países aliados desde hace décadas y las autoridades del país asiático se han opuesto sistemáticamente al bloqueo comercial que Estados Unidos impone a la isla