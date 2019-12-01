Chicago rechaza amenaza de Trump de enviar al Ejército para combatir el crimen en la ciudad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 08:29:23

Chicago, Illinois, Estados Unidos, a 12 de agosto 2025.- El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, rechazaron la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de enviar la Guardia Nacional a la ciudad para combatir la violencia y la delincuencia.

En la previa, el mandatario estadounidense calificó a la “Ciudad de los Vientos” como “un desastre” y describió al mandatario estatal y al edil, como “incompetentes”, en una conferencia de prensa donde anunció que el gobierno federal asumirá el control de la fuerza policial en Washington D.C.

De acuerdo la opinión del jefe de Estado, además de la capital del país, otras urbes como Chicago también “están en mal estado”.

“Miren lo mal que está Chicago… No vamos a perder nuestras ciudades por esto. Esto irá más allá; estamos empezando con mucha fuerza en D.C.”, agregó el presidente Trump en su mensaje a medios de comunicación.

Como respuesta, el gobernador Pritzker hizo referencia a la ley Posse Comitatus y afirmó que el gobierno federal no tiene derecho a enviar soldados a ciudades estadounidenses por ningún motivo.

“No me sorprende que sugiera violar la ley; lo ha hecho muchas veces”, aseguró el demócrata.

Cabe mencionar que, el Concejo Municipal de Chicago, declaró persona non grata, al mandatario estadounidense durante su primera administración.