Cerca de 20 países, entre ellos México, apoyan cuadruplicar uso de biocombustibles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 11:19:46

Ciudad de México, a 8 de noviembre 2025.- Alrededor de 20 países, entre ellos Chile, México, Panamá y Guatemala, se sumaron a la iniciativa para cuadruplicar el uso de biocombustibles hasta 2035, en el marco de la cumbre de líderes de la COP30 que se celebra en Belém, Brasil.

Dicha estrategia es copatrocinada por Brasil, Japón e Italia y pretende fomentar la cooperación internacional para extender los combustibles sostenibles, como el hidrógeno verde, los biogases o el etanol, actualmente con una participación residual en los mercados de energía.

Cabe señalar que el compromiso asumido es el de “como mínimo”, cuadriplicar el uso de estos productos hasta 2035 por medio de “la implementación de políticas existentes o nuevas”.

Dicha declaración fue bautizada como “Belem 4X” y explica que estas fuentes de energía “necesitan ser producidas en escala y a precios competitivos” para que sean un complemento a la electricidad y puedan ayudar a “sustituir los combustibles de origen fósil en el transporte y la industria”.

Por el momento, ‘Belém 4X’ recibió el respaldo de 19 países: Armenia, Bielorrusia, Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Guinea, India, Italia, Japón, Maldivas, México, Mozambique, Myanmar, Países Bajos, Panamá, Corea del Norte, Sudán y Zambia.