Centro Spot representará a México en competencia de danza urbana en Colombia

Morelia, Michoacán; 03 de septiembre de 2025.– Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, encabezó un encuentro con los ocho jóvenes de los Centros Spot Morelia que participarán en la Cheer Dance Adventure International, competencia internacional de danza urbana que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, del 5 al 7 de septiembre.

Este logro que coloca a Morelia en el mapa internacional del talento juvenil y refuerza el compromiso del Gobierno Municipal con la creación de oportunidades para la niñez y la juventud.

La delegación conformada por siete mujeres y un hombre, competirá en tres categorías: Hip Hop Open Mixto, Hip Hop Open Femenil y Solista Hip Hop Open Femenil.

Su pase a esta justa internacional fue obtenido en mayo pasado en Guadalajara, Jalisco, donde demostraron la calidad de la formación artística y el potencial de los espacios Spot, una iniciativa del gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para abrir nuevas oportunidades de desarrollo a la juventud.

Durante la reunión, Paola Delgadillo entregó los uniformes al equipo y reconoció el esfuerzo de cada participante, subrayando que en todo momento cuentan con el respaldo del DIF Morelia.

Destacó además que la esencia de los Centros Spot es abrir oportunidades para que las y los jóvenes descubran lo que son capaces de lograr y, al hacerlo, inspiren a otros a seguir sus pasos. “Lo importante en esta experiencia es confiar en ustedes mismos, disfrutar cada momento y demostrar que, con disciplina y convicción, los sueños pueden convertirse en metas alcanzables”, señaló.

Este acompañamiento refleja la misión del DIF Morelia de abrir espacios donde adolescentes y jóvenes descubran talentos que muchas veces desconocían en sí mismos, fortaleciendo sus habilidades artísticas, sociales y emocionales para la vida en comunidad.

Lo que comenzó en los talleres del centro Spot, en la colonia Lomas del Tecnológico al norte de la ciudad, y del centro Spot+ Villas del Pedregal, al poniente, hoy se convierte en un pasaporte para representar a Morelia y a México en el extranjero, recordando que los sueños que nacen en la comunidad también pueden alcanzar escenarios internacionales.

Con la participación de 18 escuelas mexicanas y delegaciones de países como Colombia, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú y Brasil, la Cheer Dance Adventure International es una de las plataformas más importantes del continente para la danza urbana y el cheer. La representación de Morelia reafirma la visión de un municipio que cree en su juventud y apuesta por su desarrollo.