Ultiman con arma blanca a un hombre en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 17:53:25

Uruapan, Michoacán, 9 de febrero del 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a puñaladas, fue localizado en un paraje de la carretera Capacuaro-Quinceo en este municipio de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una persona el cual presentaba lesiones producidas por arma blanca, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.