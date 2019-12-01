Celebra Trump que el aeropuerto internacional de Palm Beach lleve su nombre; FAA oficializa el cambio

Celebra Trump que el aeropuerto internacional de Palm Beach lleve su nombre; FAA oficializa el cambio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 22:56:38
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Miami, Florida, a 9 de julio de 2026.- El Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida, fue rebautizado oficialmente como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmara la modificación, una decisión que ha generado tanto respaldo como cuestionamientos en Estados Unidos.

Tras el anuncio, el presidente Donald Trump celebró la medida a través de su red social Truth Social, donde calificó la fecha como "un gran día" y aseguró que representa un honor que la terminal aérea lleve su nombre. Asimismo, afirmó que el aeropuerto será objeto de una remodelación que, según dijo, lo convertirá en uno de los más importantes y modernos del mundo.

Por su parte, el propio aeropuerto informó en sus redes sociales que el cambio de denominación ya es oficial. La terminal se ubica en la ciudad donde Trump mantiene su residencia en el club Mar-a-Lago.

El primer vuelo en arribar al aeropuerto con su nueva denominación fue el Trump Force One, a las 05:01 horas, con Eric Trump, hijo del mandatario, entre sus pasajeros. A su llegada, agradeció al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por respaldar el cambio de nombre desde marzo pasado.

La Casa Blanca también difundió imágenes de la nueva señalización vial instalada en Florida con el nombre actualizado del aeropuerto. De acuerdo con datos del propio aeródromo, la terminal moviliza alrededor de 8.6 millones de pasajeros al año, opera más de 200 vuelos comerciales diarios y genera un impacto económico estimado en 4 mil 600 millones de dólares para la región.

La FAA informó además que sus sistemas ya reflejan el nuevo identificador del aeropuerto, el cual pasó de PBI a DJT, por lo que pilotos, controladores aéreos y demás actores del sector deberán utilizar la nueva clave en la planeación y operación de vuelos.

Legisladores demócratas han expresado su rechazo ante este cambio de nombre y un piloto presentó una demanda al considerar que la modificación podría generar incertidumbre y representar posibles riesgos para la seguridad aérea.
 

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