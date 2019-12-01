Caso Epstein: detienen al ex príncipe Andrés, hermano del rey de Inglaterra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 07:43:36

Windsor, Inglaterra, a 19 de febrero 2026.- Andrés Mountbatten-Windsor, ex príncipe de la familia real británica y hermano del rey Carlos III, fue detenido en el condado de Norfolk, bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público por su presunta relación con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, informó la cadena BBC.

La Policía del Valle del Támesis informó que sus agentes acudieron a la finca de Sandringham, en Norfolk, donde radica el sospechoso, tras ser despojado de sus privilegios ligados a la realeza.

Cabe señalar que, fue el rey Carlos III quien le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) reveló correos en los que se indica que Mountbatten-Windsor facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico.

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis informó que evaluaba la información disponible para decidir si procedía a una investigación criminal.

“Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta acusación de mala conducta en un cargo público. Es importante proteger la integridad y la objetividad de nuestra investigación”, indicaron las autoridades en un comunicado.