Casa Blanca insiste en que Trump se alejó de Epstein

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 08:38:30

Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de febrero 2026.- Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca insistió en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió su relación y se alejó del pederasta Jeffrey Epstein; sin embargo, no aclaró si el mandatario tenía conocimiento de los delitos del financiero.

“A diferencia de muchas otras personas nombradas en los archivos de Jeffrey Epstein, el presidente Trump rompió su relación con él y fue honesto y transparente al respecto durante años”, dijo la funcionaria estadounidense en rueda de prensa.

Cabe señalar que, de acuerdo con la última serie de documentos del caso liberados al público, el ex jefe de Florida, Michael Reiter, sugirió que en el año 2006, el líder republicano tenía conocimientos sobre las actividades ilícitas del multimillonario.

El ex mando policial comentó que durante una llamada telefónica en 2006 el jefe de Estado le dijo “gracias a Dios que han detenido” a Epstein.

Sobre ese tema, la secretaría de prensa de la sede presidencial respondió lo siguiente: “Mire, fue una llamada telefónica que pudo haber ocurrido en 2006 o no. No sé la respuesta a esa pregunta”.

“Lo que diré es que el presidente siempre ha sido consecuente y que expulsó a Jeffrey Epstein de su club en Mar-a-Lago porque, francamente, Epstein era un canalla”, agregó Leavitt.