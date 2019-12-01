Casa Blanca atribuye operativo contra “El Mencho” al liderazgo de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 10:55:35

Washigton, Estados Unidos, 24 de febrero del 2026.- La Casa Blanca aseguró que el operativo en México que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no habría sido posible sin las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump contra los cárteles.

En entrevista con la cadena Fox News, la vocera presidencial Karoline Leavitt afirmó que la operación, ejecutada por fuerzas mexicanas, contó con respaldo de Estados Unidos.

“Esta operación, que fue llevada a cabo con éxito por las autoridades mexicanas, contó por supuesto con el apoyo de EU y no habría ocurrido sin el liderazgo del Presidente Trump”, declaró.

Leavitt destacó que Trump firmó una orden ejecutiva para designar a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, clasificación bajo la cual fue incluido el CJNG en febrero de 2025. También mencionó acciones unilaterales contra embarcaciones con droga en el Caribe.

Asimismo, señaló que Washington mantiene coordinación y presión hacia el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reforzar el combate al narcotráfico.

Sobre la situación de ciudadanos estadounidenses en México tras los bloqueos y hechos violentos registrados después del operativo, la vocera indicó que no existen reportes de connacionales heridos, secuestrados o asesinados.

“Los cárteles mexicanos saben que no deben tocar a ningún estadounidense. Pagarán severas consecuencias con este Presidente, y ya lo están haciendo”, advirtió.

Las declaraciones se dan en un contexto de tensión bilateral en materia de seguridad y cooperación contra el crimen organizado.