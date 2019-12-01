En Uruapan, Michoacán, capturan a otro presunto partícipe en el caso Manzo

Uruapan, Michoacán, 24 de febrero del 2026.- Alan Benjamín "N", fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) en estrecha colaboración con personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Defensa, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Carlos Manzo Rodríguez, quien se desempeñaba como presidente municipal de Uruapan.

Sobre el particular se informó que con base en los actos de investigación, los hechos fueron el 1 de noviembre de 2025, cuando la víctima fue privada de la vida tras una agresión con arma de fuego registrada en la colonia Morelos de dicha ciudad, en medio del Festival de Velas.

Las indagatorias permitieron establecer que el ahora detenido presuntamente facilitó un vehículo del servicio público (taxi), el cual fue utilizado para trasladar a dos de los agresores.

En seguimiento a la orden emitida por el órgano jurisdiccional competente y derivado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional, los agentes investigadores lograron la localización y detención del imputado en el municipio de Uruapan, para posteriormente ponerlo a disposición del Juez de Control que lo requiere.

La Fiscalía General del Estado refrenda que la coordinación permanente entre instituciones de seguridad y procuración de justicia es fundamental para fortalecer las capacidades de investigación, garantizar el debido proceso y evitar la impunidad en hechos que lastiman profundamente a la sociedad michoacana.