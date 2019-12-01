Vínculo sentimental abrió puerta al operativo federal contra "El Mencho"; así es su estructura familiar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 09:44:40

Guadalajara, Jalisco, 24 de febrero del 2026.- El Ejército mexicano confirmó que una de las parejas sentimentales de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue pieza clave para lograr su ubicación y planear el operativo federal que derivó en su captura y posterior muerte.

De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, el pasado 20 de febrero fue detectado un hombre cercano a una de las parejas del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien trasladó a la mujer al municipio de Tapalpa, donde sostuvo un encuentro con el narcotraficante.

Un día después, la mujer abandonó la zona; sin embargo, Oseguera Cervantes permaneció en el lugar con su círculo de seguridad, situación que permitió a las fuerzas federales ejecutar el operativo.

Perfil familiar y estructura cercana

Documentos de inteligencia militar —filtrados en 2022 por el colectivo Guacamaya— contienen fichas con datos sobre la trayectoria criminal y el entorno familiar de Oseguera Cervantes, aunque se desconoce si la información ha sido actualizada.

El líder del CJNG también fue identificado en registros oficiales bajo los nombres de Rubén Oseguera Cervantes, Nemesio Oseguera Ramos y Rubén Eleazar Oseguera Cervantes. Además de “El Mencho”, utilizó los alias “El Señor de los Gallos” y “El Gallero”.

Nació en Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán, el 17 de julio de 1966 (con variaciones que señalan el 27 del mismo mes). Sus padres fueron Miguel Oseguera y Jacoba Cervantes.

Entre sus hermanos identificados en organigramas de inteligencia se encuentran:

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”.

Abraham Oseguera Cervantes.

Juan Oseguera Cervantes.

Marín Oseguera Cervantes.

Miguel Oseguera Cervantes.

Algunos de ellos fueron señalados como integrantes de la estructura del cártel.

En el ámbito sentimental, los documentos refieren como esposa a Rosalinda González Valencia (también registrada como Rosa González Valencia), detenida el 26 de mayo de 2018. Asimismo, aparece mencionada como presunta pareja sentimental Guadalupe Moreno Carrillo.

Dentro del círculo familiar directo también fueron identificados tres hijos: Jessica Johanna Oseguera González; Laisha Michel Oseguera González; y Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”.

La familia González Valencia, conocida como “Los Cuinis”, fue considerada por autoridades como un grupo aliado estratégico del CJNG, con operadores como Abigael González Valencia (“El Cuini”) y José María González Valencia (“El Chepa”), entre otros.