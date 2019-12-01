En Ecuandureo, Michoacán, detiene la Guardia Civil al director de la Policía Municipal y 10 elementos que estarían coludidos con la delincuencia 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 10:07:38

Ecuandureo, Michoacán, 24 de febrero del 2026.- El director de Seguridad Pública Municipal y diez policías fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, para que se investigue su presunta relación con un grupo delincuencial ante los hechos registrados el fin de semana.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado, informó que los oficiales de la Guardia Civil, realizaban recorridos de prevención del delito y de seguridad ante los hechos registrados el fin de semana.

En la calle Lázaro Cárdenas en esta cabecera municipal, observaron dos patrullas y abordo varios sujetos encapuchados que no portaban insignias oficiales de la corporación de seguridad.

Ahí se les marcó el alto, y se identificaron como el director de Seguridad Pública Municipal Jorge Andrés Valencia Sánchez y diez oficiales más, todos fueron llevados al área de la DSPM.

De acuerdo a informes de SP, los oficiales estarían coludidos con un grupo delictivo al encontrarles mensajes donde avisaban el paso de corporaciones de seguridad tanto estales como federales, así como las acciones que realizan y los operativos en la región.

El director de la policía y los diez oficiales fueron trasladados a la ciudad de Morelia, donde fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se resuelva su situación.