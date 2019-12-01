Detiene la Guardia Civil a tres pistoleros en Jiquilpan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 11:00:00

Jiquilpan, Michoacán, 24 de febrero del 2026.- En poder de varias armas de fuego y droga fueron detenidos durante un operativo de seguridad por parte de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tres individuos.

Se trata de Luis D. G., de 21 años de edad, José Alfredo S. L., de 24 años de edad y Carlos Ignacio L. G., de 22 años, ellos originarios de los municipios de Cojumatlán y Sahuayo.

Sobre su detención se informó que los oficiales de la Guardia Civil, transitaban por el referido libramiento, a la altura de la localidad de Francisco Sarabia observaron una camioneta de la marca Honda, tipo CRV, de color gris, por lo que le marcaron el alto a sus ocupantes para una inspección de rutina.

Los policías les encontraron dos rifles de asalto con sus cargadores abastecidos y una pistola tipo escuadra, además de inhibidores de señal y una bolsa de plástico que contenía en su interior hierva seca con las características de la mariguana.

Por tal motivo los tres hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.