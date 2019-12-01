Carney responde a Trump; "Canadá no vive gracias a EEUU", asegura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 08:18:38

Ottawa, Canadá, a 23 de enero 2026.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, respondió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que su país “vive gracias a Estados Unidos”.

En ese sentido, el premier canadiense contradijo al líder republicano y declaró: “Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Prosperamos porque somos canadienses… Canadá prospera gracias a los valores canadienses”.

No obstante, Carney expresó que ambas naciones han construido una colaboración notable en las áreas de economía, seguridad y rico intercambio cultural, pero expresó: “somos dueños de nuestra casa, este es nuestro país, nuestro futuro, la elección es nuestra”.

Cabe señalar que las declaraciones de Trump se dieron luego de que el primer ministro canadiense dio un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en el que aseguró que su nación puede mostrarle al mundo que el futuro no tiene que ser autocrático y condenó la coerción ejercida por las grandes potencias sobre países más pequeños, sin mencionar a Estados Unidos.