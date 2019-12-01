Carlos III reacciona a detención de su hermano Andrés, señalado en el Caso Epstein

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 12:17:26
Londres, Inglaterra, a 19 de febrero 2026.- El rey de Inglaterra, Carlos III, reaccionó a la detención de su hermano, el ex príncipe Andrés Mountbatten-Windsor, y dijo tener “profunda preocupación” por la situación.

“He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga esta cuestión de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes”, declaró el monarca británico, según un comunicado difundido por el Palacio de Buckingham.

Asimismo, el rey aseguró que las autoridades cuentan con “pleno y sincero apoyo y cooperación” de la familia real.

“Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes", cerró Carlos III.

