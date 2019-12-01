Capturan al encargado de operaciones criminales entre México, Colombia y Ecuador

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 14:41:05
Quito, Ecuador, a 27 de octubre 2025.- Personal de seguridad de Ecuador capturó a un sujeto identificado como Simón Agapo “M”, señalado como el presunto encargado de la operaciones del crimen organizado entre Colombia, México y Ecuador.

Lo anterior lo dio a conocer el titular del Ministerio del Exterior Ecuatoriano, John Reimberg, a través de sus redes sociales.

En su mensaje, el funcionario ecuatoriano indicó que el sospechoso, conocido como “El Tunco”, es considerado como “un objetivo de alto valor”, quien fue trasladado inmediatamente a La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país sudamericano.

El ministro cerró su publicación al aseverar que en su nación hay “cero impunidad para los delincuentes”.

Cabe mencionar que Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, vinculadas -según el Gobierno- al narcotráfico y la minería ilegal, entre otras.

