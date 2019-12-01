Capturan a más de 30 presuntos criminales en Brasil, tras operativo que más de 100 de muertos

Capturan a más de 30 presuntos criminales en Brasil, tras operativo que más de 100 de muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 09:16:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Sao Paulo, Brasil, a 4 de noviembre 2025.- Personal de seguridad brasileña capturó a  más de 30 presuntos integrantes de un grupo criminal ligado a delitos como homicidios y trasiego de estupefacientes en el estado de Bahía.

Según información oficial, las detenciones se dieron en el marco de la operación “freedom”, la cual, tiene el objetivo de desarticular el núcleo armado y financiero de la banda Comando Vermelho.

De acuerdo con medios locales, , los detenidos pertenecen a la misma banda delincuencial que fue blanco del megaoperativo que dejó más de un centenar de muertos en dos complejos de favelas de Río de Janeiro, llevado a cabo la semana pasada.

Según el medio 'g1', entre los detenidos se encuentra un hombre señalado como jefe de la facción criminal en Salvador y su pareja, responsable del control financiero de la organización.

La operación contó con la participación de más de 400 policías civiles y militares.

Por su parte el Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP), se espera que los resultados de esta acción contribuyan a la resolución de cerca de 30 asesinatos ocurridos en la capital bahiana.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a segundo presunto implicado en doble homicidio ocurrido en Pátzcuaro, Michoacán 
Ataque armado en Tepito, Ciudad de México, deja una persona muerta y un herido
Aseguran estupefacientes en LC, Michoacán; inician investigación 
Vinculan a proceso a chofer del servicio público de Morelia, Michoacán por posesión de arma de fuego
Más información de la categoria
Gobernador bajo sospecha: Filtraciones militares y la DEA salpican directamente a la familia de Ramírez Bedolla; crimen habría financiado su campaña
Libre tránsito en autopistas de Michoacán; Segob mantiene atención permanente
Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, la elegida por el Movimiento del Sombrero para encabezar Uruapan
Claudia Sheinbaum presenta Plan Michoacán; promete acciones concretas contra la inseguridad
Comentarios