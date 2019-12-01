Capturan a más de 30 presuntos criminales en Brasil, tras operativo que más de 100 de muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 09:16:55

Sao Paulo, Brasil, a 4 de noviembre 2025.- Personal de seguridad brasileña capturó a más de 30 presuntos integrantes de un grupo criminal ligado a delitos como homicidios y trasiego de estupefacientes en el estado de Bahía.

Según información oficial, las detenciones se dieron en el marco de la operación “freedom”, la cual, tiene el objetivo de desarticular el núcleo armado y financiero de la banda Comando Vermelho.

De acuerdo con medios locales, , los detenidos pertenecen a la misma banda delincuencial que fue blanco del megaoperativo que dejó más de un centenar de muertos en dos complejos de favelas de Río de Janeiro, llevado a cabo la semana pasada.

Según el medio 'g1', entre los detenidos se encuentra un hombre señalado como jefe de la facción criminal en Salvador y su pareja, responsable del control financiero de la organización.

La operación contó con la participación de más de 400 policías civiles y militares.

Por su parte el Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP), se espera que los resultados de esta acción contribuyan a la resolución de cerca de 30 asesinatos ocurridos en la capital bahiana.