Capturan a ex soldado sospechoso del multihomicidio de 4 personas en Montana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 11:15:05
Helena, Montana, a 9 de agosto 2025.- Autoridades estatales detuvieron a Michael Brown, ex militar sospechoso del multihomicidio de cuatro personas en un bar ubicado en la ciudad de Anaconda, en el estado de Montana.

Lo anterior lo dio a conocer el gobernador de la entidad, Greg Gianforte en sus redes sociales.

“El tirador de Anaconda, Michael Brown, ha sido detenido. Increíble respuesta de las fuerzas del orden en todo Montana”, informó el mandatario estatal en su cuenta oficial de X.

Cabe señalar que Gianforte, de extracción republicana, no dio más detalles sobre la captura de Brown, de 45 años.

La masacre ocurrió el pasado 1 de agosto en el bar The Owl, en Anaconda, una pequeña localidad de unos 9.000 habitantes. 

Se dio a conocer que las víctimas mortales fueron un camarero del local y tres clientes.

Tras el asesinato múltiole se desplegó una amplia operación de búsqueda en la que participaron equipos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Equipo de Armas y Tácticas Especiales (SWAT).

