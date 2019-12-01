Capturan a 14 migrantes en Florida y liberan a ciudadana estadounidense

Capturan a 14 migrantes en Florida y liberan a ciudadana estadounidense
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 19:47:11
Cayos de la Florida, Estados Unidos, a 5 de diciembre 2025.- Un grupo de 14 migrantes irregulares fue capturado por autoridades migratorias en los Cayos de Florida; de igual forma, dejaron en libertad a una ciudadana americana que había sido detenida.

De acuerdo con un video grabado por un periodista del Miami Herald, la víctima fue sacada de un automóvil por personal antiinmigrantes.

“Soy ciudadana de Estados Unidos, por favor ayúdenme”, gritó la mujer mientras era sometida por las autoridades.

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), aseguró a medios que la ciudadana se negó a bajar la ventanilla o identificarse durante una parada de tráfico.

Según el canal Local 10, un portavoz de la Patrulla Fronteriza, explicó que la mujer conducía el automóvil de un “extranjero indocumentado” y “se negó a acatar las repetidas órdenes legales dadas por las fuerzas del orden para identificarse.

Además, el funcionario indicó que los 14 “extranjeros indocumentados” tenían antecedentes penales que incluían “violencia doméstica, agresión y reingreso ilegal tras deportación”.

