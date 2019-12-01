Captura el ICE a empresario mexicano en EU; habría cometido fraude inmobiliario y despojo de terrenos en Nayarit

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 16:39:39
Houston, Texas, a 29 de enero de 2026.- Elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) capturaron al empresario mexicano Carlos Federico Valenzuela Cadena, de 63 años, quien se encontraba oculto en territorio estadounidense.

El detenido es requerido por autoridades mexicanas por su presunta participación en delitos relacionados con crimen organizado, fraude y extorsión, por lo que será entregado a México para que responda ante la justicia.

A través de un comunicado, el ICE enfatizó que Estados Unidos no representa un refugio para personas que evaden procesos judiciales y reiteró que, bajo la administración de Donald Trump, no se brinda protección a migrantes en situación irregular con antecedentes criminales.

La detención ocurrió el pasado 16 de enero en la ciudad de Houston, Texas, luego de que Valenzuela Cadena ingresara y permaneciera en el país sin un estatus migratorio legal, intentando evitar a las autoridades.

De acuerdo con las líneas de investigación, el empresario estaría vinculado a un presunto esquema de fraude inmobiliario y despojo de terrenos en el municipio de Bahía de Banderas, una de las zonas con mayor plusvalía en Nayarit.

Originario de Compostela, mantuvo durante varios años una destacada participación en desarrollos inmobiliarios de alto valor, algunos de los cuales han sido señalados por posibles irregularidades legales y movimientos financieros inusuales.

Las indagatorias apuntan a que dichas operaciones podrían estar relacionadas con actividades de presunta delincuencia organizada, lo que le habría permitido evadir la acción de la justicia durante un largo periodo.

