Cancilleres de Dinamarca y Groenlandia se reunirán con Rubio y Vance en la Casa Blanca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 11:47:13

Copenhague, Dinamarca, a 13 de enero 2026.- Lars Løkke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, respectivamente, se reunirán con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance y con el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blanca.

Lo anterior lo dio a conocer el canciller de danés, quien detalló que el anfitrión del encuentro será “la mano derecha” del presidente Donald Trump.

"El vicepresidente estadounidense JD Vance ha querido participar también en esta reunión, y será el anfitrión. Tendrá lugar en la Casa Blanca", declaró a la prensa.

Cabe señalar que fue la jefa de la diplomacia groenlandesa quien solicitó en primera instancia una reunión con su homólogo estadounidense.

Por su parte, el ministro danés de Defensa anunció que el próximo lunes se reunirá con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, para hablar de la seguridad en el Ártico.