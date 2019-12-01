Autor: Redacción / Imagen ilustrativa / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 19:52:28

Santa Cruz de Tenerife, España, 25 de noviembre de 2026.- Las Islas Canarias registran un aumento de migrantes irregulares procedentes de África occidental. El pasado martes 24 de noviembre, alrededor de 2 mil personas llegaron en cayucos a El Hierro, una isla de aproximadamente 12 mil habitantes. Ante esta situación, el gobierno canario declaró una emergencia sanitaria y solicitó apoyo militar.

De acuerdo con información del Ministerio del Interior de España, entre el 1 y el 15 de noviembre llegaron 11 mil 37 personas al archipiélago. Mientras que en octubre se registraron 6 mil 194 llegadas.

El Hierro concentra parte de los desembarcos recientes, con miles de personas que llegan en embarcaciones después de cruzar más de mil 500 kilómetros en mar abierto. Además, la ruta atlántica desde África occidental continúa siendo una de las más peligrosas.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó al menos 454 personas muertas o desaparecidas en lo que va de 2026.

La mayoría de las embarcaciones parten de países como Senegal, Gambia, Guinea-Conakri, Mauritania y Marruecos, desde donde salen personas que buscan llegar a territorio europeo.

Finalmente, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, pidió que Frontex retome los patrullajes marítimos y aéreos en las costas de África occidental, además de solicitar un mayor compromiso europeo en la región subsahariana.