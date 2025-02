Canadienses ya ven como amenaza a Estados Unidos: académicos

Ottawa, Canadá, a 16 de febrero de 2025.- De acuerdo con Maxwell Cameron, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de British Columbia, y Emilio Lara, analista de datos de Ottawa, el republicano Donald Trump podría tirar por la borda décadas de confianza entre Estados Unidos y Canadá.



Pero es una confianza que había sido labrada desde más tiempo atrás, debido a que, a lo largo de su historia, ambos países han cooperado en campañas y ejercicios militares y han sido el mayor socio comercial el uno para el otro.



Pero ahora Donald Trump no sólo ha declarado a Canadá una guerra comercial, también amenaza con convertir su territorio en el estado número 51 de Estados Unidos.



"Es una cosa absurda, son alucinaciones del presidente y Canadá nunca será un estado de Estados Unidos; las palabras (de Trump) han generado una reacción nacionalista impresionante", refirió Maxwell Cameron, mientras que Emilio Lara expresó que esas pretenciones han sido tomadas "como un mal chiste" por los canadienses.



Un ejemplo de esto, narró Emilio Lara, fue que un emprendedor canadiense diseñó gorras con la leyenda de "Canadá no está a la venta", que cuestan 30 dólares cada una y no se da abasto en las ventas



Todo indica que también los estadounidenses se verán perjudicados por las decisiones de Trump, porque los canadienses han respondido con boicot a productos estadounidenses de sus tiendas, con todo y listas en internet con productos yanquis a evitar.



"Hay un repunte importante de consumo de productos internos, que genera oportunidades para los productores canadienses", añadió Maxwell Cameron.



Los canadienses también estan renunciando a viajar al suelo de Estados Unidos, país que antes era su destino vacacional preferido.