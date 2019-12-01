Canadá respalda ataques de EEUU e Israel contra Irán

Canadá respalda ataques de EEUU e Israel contra Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 11:17:49
Ottawa, Canadá, a 28 de febrero 2026.- Mark Carney, primer ministro de Canadá, expresó su apoyo a los ataques de Estados Unidos contra Irán, país al que calificó de “principal fuente de inestabilidad y terrorismo en todo Oriente Medio“, y reafirmó “el derecho de Israel a defenderse y a garantizar la seguridad de su población”.

“Canadá respalda la actuación de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y para evitar que su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales”, declaró en un comunicado el mandatario canadiense.

“La posición de Canadá sigue siendo clara: la República Islámica de Irán es la principal fuente de inestabilidad y terrorismo en todo Oriente Medio, tiene uno de los peores historiales de derechos humanos del mundo y nunca debe permitírsele obtener o desarrollar armas nucleares”, añadió el jefe de Estado.

Asimismo, el premier Carney destacó que, a pesar de las negociaciones diplomáticas, “Irán no ha desmantelado por completo su programa nuclear, no ha detenido todas las actividades de enriquecimiento ni ha puesto fin a su apoyo a grupos terroristas regionales que actúan como fuerzas subsidiarias”.

Por último, el primer ministro expresó su solidaridad con el pueblo iraní “en su larga y valiente lucha contra el régimen opresivo de Irán”.

