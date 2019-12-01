Canadá no firmará acuerdo de libre comercio con China, aclara Carney

Canadá no firmará acuerdo de libre comercio con China, aclara Carney
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 07:58:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ottawa, Canadá, a 26 de enero 2026.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, aclaró que su país no firmará un acuerdo de libre comercio con China, luego de que su homólogo estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 100 por ciento si eso ocurría.

“No tenemos intención de hacerlo con China ni con ninguna otra economía que no sea de mercado”, explicó el mandatario canadiense en conferencia de prensa.

Asimismo, el jefe de Estado comentó que el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prohíbe hacer ese tipo de gestiones sin avisar antes a los demás miembros.

“En virtud del T-MEC, tenemos el compromiso de no buscar acuerdos de libre comercio con economías que no sean de mercado sin previa notificación”, agregó el premier Carney.

Por otra parte, el primer ministro comentó que el objetivo de los acuerdos alcanzados en su reciente visita a Beijing es “corregir algunos problemas que surgieron en el último par de años” en los intercambios con el gigante asiático en sectores como el agrícola, el pesquero o el de vehículos eléctricos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se incendia vivienda en Morelia, Michoacán
Identifican a motociclistas muertos en el accidente de la Siglo XXI
Golpe al crimen en Iztapalapa: capturan a dos presuntos homicidas tras doble asesinato a tiros
SSPC impulsa la identidad cultural con concurso de juguete tradicional en centros penitenciarios
Más información de la categoria
Profeco iniciará procedimiento contra Ticketmaster por venta de boletos de BTS
Confirman primera muerte por sarampión en México en 2026; fue en Michoacán
Sheinbaum solicita a Corea del Sur que BTS haga más conciertos en México
Golpe al crimen en Iztapalapa: capturan a dos presuntos homicidas tras doble asesinato a tiros
Comentarios