Canadá no firmará acuerdo de libre comercio con China, aclara Carney

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 07:58:12

Ottawa, Canadá, a 26 de enero 2026.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, aclaró que su país no firmará un acuerdo de libre comercio con China, luego de que su homólogo estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 100 por ciento si eso ocurría.

“No tenemos intención de hacerlo con China ni con ninguna otra economía que no sea de mercado”, explicó el mandatario canadiense en conferencia de prensa.

Asimismo, el jefe de Estado comentó que el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prohíbe hacer ese tipo de gestiones sin avisar antes a los demás miembros.

“En virtud del T-MEC, tenemos el compromiso de no buscar acuerdos de libre comercio con economías que no sean de mercado sin previa notificación”, agregó el premier Carney.

Por otra parte, el primer ministro comentó que el objetivo de los acuerdos alcanzados en su reciente visita a Beijing es “corregir algunos problemas que surgieron en el último par de años” en los intercambios con el gigante asiático en sectores como el agrícola, el pesquero o el de vehículos eléctricos.