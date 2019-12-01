“Canadá no existe gracias a Estados Unidos...": Mark Carney

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 19:55:06

Ottawa, Canadá, a 22 de enero de 2026.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, rechazó este jueves las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que el país norteamericano depende de su vecino del sur.

“Canadá y Estados Unidos han forjado una asociación extraordinaria”, señaló Carney en un mensaje dirigido a la nación desde Québec.

El mandatario fue enfático al responder: “Canadá no existe gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses. Somos dueños de nuestro país, es nuestro país, es nuestro futuro”.

Desde su retorno a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha insinuado en diversas ocasiones la posibilidad de anexar Canadá a Estados Unidos. Las recientes declaraciones del presidente estadunidense se dieron un día después de que Carney ofreciera un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, donde recibió una ovación por parte de los asistentes.

Sin mencionar directamente a Trump, el primer ministro canadiense advirtió en Davos que el sistema de gobernanza global encabezado por Estados Unidos atraviesa una “ruptura”. Añadió que las potencias medianas, como Canadá, que prosperaron durante la etapa de la “hegemonía estadunidense”, deben asumir que el contexto internacional ha cambiado.

Carney sostuvo que estos países deben definir una nueva ruta conjunta para defender los valores internacionales fundamentales y reiteró que Canadá debe convertirse en un referente en tiempos de “declive democrático”.

Trump respondió también desde Davos a las palabras del primer ministro canadiense: “No se mostró muy agradecido”, afirmó. “Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas declaraciones”.