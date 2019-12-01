Canadá enviará ayuda humanitaria a Cuba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 15:55:13

Ottawa, Canadá, a 25 de febrero de 2026.- El gobierno de Canadá dio a conocer que mandará ayuda comunitaria a Cuba, con un valor de 5.8 millones de dólares.

Dicha ayuda será por medio del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y de la Unicef, con lo que se garantizará que llegue directamente a la isla.

"Mientras el pueblo de Cuba enfrenta importantes dificultades, Canadá se mantiene solidaria y proporciona asistencia focalizada para atender las necesidades urgentes", expresó la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand.

La crisis en Cuba, comenzó después de que fuera detenido el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por lo que Venezuela dejó de suministrar petróleo a Cuba.